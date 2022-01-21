Лавров и Блинкен рассказали о переговорах: США обещают дать России письменные ответы на следующей неделе

В Женеве завершились переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Российская сторона услышала предварительную устную реакцию на проекты по гарантиям безопасности, предложенные Москвой Соединённым Штатам и НАТО, сообщил глава МИД РФ.

«Реакция была предварительной, нас об этом предупредили. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне <...> подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты по договору с США и по соглашению с НАТО», — цитирует его РБК.

Лавров добавил, что стороны выразили удовлетворение переговорами. «Энтони Блинкен сказал мне, что удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе <...> представить нам письменную реакцию», — сказал министр.

Он также отметил, что российская сторона считает правильным обнародовать ответы США после их получения.

«Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом, но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет нам передана в качестве их позиции. Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали», — заключил Лавров.

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