Из реестра юрлиц исчезли данные учредителей фонда предполагаемой дочери Путина

Из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) удалили данные об учредителях фонда «Иннопрактика». Его руководитель – предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

Как пишет Telegram-канал «ЧТД», данные удалили из реестра 15 декабря 2021 года. Днем ранее журналисты издания получили выписку из ЕГРЮЛ, где учредителем фонда числился МГУ им. Ломоносова. В выписке от 21 января такой графы уже нет.

По данным издания, также из госреестра пропали сведения об учредителях фонда им. Ахмата Кадырова. По данным из открытых источников, его представители подали заявление о внесении изменений в реестр 13 января. Также в списке больше нет данных о владельцах телеканала RT и двух фондах, связанных с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, другом Владимира Путина – «Возрождение традиций» и «Талант и успех».

Юристы сообщили изданию, что причина в приказе ФНС, который позволяет не предоставлять информацию об учредителях при регистрации НКО, фондов, политических партий, профсоюзов, общественных движений и религиозных организаций.

Фото: телеканал «Россия»

