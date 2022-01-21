Лукашенко назвал дату референдума по изменению Конституции Белоруссии

Об этом говорится в указе президента республики. В бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Решение, принятое на референдуме, вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Все изменения и дополнения основного закона, вынесенные на референдум, представлены в указе Лукашенко. В частности, белорусские власти предложили прописать в Конституции, что один и тот же человек не может занимать пост президента страны больше двух сроков. Это изменение вступит в силу только после следующих выборов, то есть Лукашенко может избираться еще дважды.