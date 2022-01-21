Правительство России ушло на удаленку

Помимо этого, председатель кабмина поручил обеспечить перевод на дистанционный режим совещаний вице-премьеров и аппарата кабинета министров.

Мера также коснётся федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций, сообщается в Telegram-канале правительства.

Последнее заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса было посвящено ситуации с новым штаммом «омикрон», который стремительно распространяется по всему миру.

Мишустин сообщил, что по поручению президента кабмин разработал план дополнительных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции. Они, в том числе, должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному резкому увеличению числа больных.