Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 25 февраля

Главное
- Минобороны РФ объявило о блокировке Киева с запада. В ведомстве утверждают, что основные силы ВДВ соединились с подразделениями на аэродроме Гостомель, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В то же время сообщается, что российские войска вышли на окраины Киева, а стрельбу слышали даже в правительственном квартале.
- «По данным зарубежных источников, Россия на Донецком направлении обладала троекратным превосходством в живой силе и уж точно многократным в военной технике, включая авиацию. И продвижение на 6-8 км, как официально заявлено, это, мягко говоря, чрезвычайно посредственный результат. Неслучайно тут же стали говорить, что это, мол, не простые украинские солдаты, которые готовы сдаваться, а якобы националистические батальоны. Но все дело в том, что Россия столкнулась с правильно организованным сопротивлением», — пояснил The New Times военный обозреватель Александр Гольц.
- «Среди гражданского населения потери пока, по всей видимости, не очень велики, но все может измениться, особенно если боевые действия переместятся в города. Что, к сожалению, уже происходит. Это безумие необходимо остановить прямо сейчас. Те, кто это развязал, и кто оправдывает эту войну, либо лгут, либо ошибаются. Они фактически записали в "нацисты" весь украинский народ», — призывает политолог Алексей Захаров.
- Мэр Киева заявил о начале обороны города. «Российские войска входят в Киев. Город вступил в фазу обороны. Оставайтесь в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончании сигнала воздушной тревоги», — сообщил Виталий Кличко. Отмечается также, что «ВСУ заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику».
- Российская армия захватила Чернобыльскую АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции, заявили в Минобороны РФ.
- Зеленский допустил переговоры с РФ о нейтральном статусе Украины. «Я спросил у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Все боятся, не отвечают. Мы не боимся, мы не боимся ничего, не боимся защищать нашу державу, мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией про все: про гарантии безопасности для нашей страны, про нейтральный статус», — сказал президент Украины.
- Путин согласился на переговоры с Украиной. Москва заинтересована в консультациях на высоком уровне, отметил президент РФ в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином. Позднее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова направить в Минск делегацию. «Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал спикер Кремля. По его словам, речь идет о делегации на уровне представителей министерств иностранных дел и обороны и администрации президента.
- Путин призвал украинских солдат взять власть в свои руки. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал президент России.
- «Если слова российского президента о том, что “задачей военной операции является денацификация и демилитаризация Украины” перевести на любой из языков, носители которых не утратили связей с реальностью, у нормального современного цивилизованного человека немедленно возникнет то, что в психологической науке называется “когнитивным диссонансом”. Он немедленно станет сомневаться либо в психической нормальности того, кто это произносит, либо в собственной нормальности», — рассуждает писатель Лев Рубинштейн. Подробнее читайте на нашем сайте.
- «Вольное историческое общество возмущено использованием “исторических” обоснований для перекройки границ и решения актуальных политических разногласий в российско-украинских отношениях. Апелляция к прошлому в таких делах совершенно недопустима. <…> Если кому-то одному захотелось восстановить Российскую империю, то почему кто-то другой не станет восстанавливать Австро-Венгерскую, Османскую или Британскую империю? Монгольскую империю Чингисхана, наконец? Опыт показывает, что такие попытки никогда не приводили к реставрации былых границ, а вот к войнам и распаду государств приводили нередко. <…> Единственно приемлемое основание крепкого мира — не “историческая справедливость”, понимаемая всеми по-разному, а неукоснительное соблюдение международных договоров, закрепивших существующие сегодня границы государств», — говорится в заявлении Вольного исторического общества.
- Лавров назвал целью вторжения освобождение украинцев от гнета. «В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — заявил глава МИД.
- «Мы не каждый день задумываемся, что значит быть россиянином, принадлежать русской культуре и чувствовать с ней живую связь. Собственно, зачем часто об этом думать? Нас — русских и россиян — могут разделять привычки, социальные роли и политические взгляды. Но есть в русской культуре то, по поводу чего мы не спорим. Это гордость за победу в большой, справедливой войне — той, которую мы называем отечественной. Насилие сейчас совершается не только над Украиной и украинцами, но и над Россией и русскими. У меня отнимают мою идентичность, мою традицию и связь с родиной», — пишет редактор InLiberty Максим Трудолюбов.
- «В эпоху Холодной войны в разделенном мире ядерные державы накрывали свои "сферы влияния" собственным "зонтиком". Теперь этого нет, "зонтик" НАТО оказался недостаточно большим, и вот мы видим, как устроен мир с точки зрения хтонического реализма», — отмечает историк Иван Курилла.
- Китай отрицает поддержку российского вторжения. «Что касается американских намеков на то, что у России есть Китай, который поддерживает эту операцию, я уверен, что Россия не будет рада это услышать. Мы не будем, как США, поставлять Украине военную технику. И Россия как сильная держава не нуждается в военной поддержке Китая и других стран», — заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Текущий кризис называют величайшим испытанием для партнерства Москвы и Пекина.
- МИД пригрозил ответом на возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. «Все страны-участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», — сказала дипломат.
- «Что касается заявлений МИД об ответе при принятии Швеции и Финляндии в НАТО: после начала боевых действий в Украине о рациональности российских руководителей говорить сложно. Тем не менее, нападение на любую из этих стран поставило бы Россию в положение воюющей с целым блоком НАТО, на что у России нет ресурсов. Очень показательно, что война в Украине и последующая оккупация, несомненно, заберет значительную часть российских вооруженных сил. На войну против любой из стран НАТО уже сил просто не останется», — отметил в комментарии NT военный обозреватель Александр Гольц.
Санкции/экономика
- Совет Европы приостановил членство России в организации. Комитет министров таким образом отреагировал на вторжение РФ в Украину, которое Владимир Путин назвал «специальной военной операцией». Комитет опирался на статью 8 Устава Совета Европы. Она гласит, что членство любой страны в Совете может быть приостановлено при грубом нарушении Статьи 3 (о признании принципа верховенства права). Если Россия перестанет быть членом Совета Европы, это перекроет ее гражданам доступ к ЕСПЧ, а власти смогут вернуть смертную казнь.
- «Все идет к тому, что в ближайшие дни Россию исключат из Совета Европы. Радость-то какая патриотам: смертную казнь вернут. И статьи сразу подходящие: измена Родине, шпионаж в пользу противника. По законам военного времени», — с горечью прогнозирует профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- Хакеры Anonymous объявили правительству России кибервойну. Они взяли на себя ответственность за кибератаки на сайты, принадлежащие RT. В ночь на пятницу эти ресурсы не работали.
- Роскомнадзор объявил о начале «частичного ограничения доступа» к Facebook. В заявлении ведомства говорится, что 24 февраля соцсеть заблокировала аккаунты телеканала «Звезда», порталов РИА Новости, «Лента.ру» и «Газета.ру». Это, отмечается в письме, запрещено федеральным законом. В ведомстве обосновали блокировку Facebook решением Генпрокуратуры, поскольку соцсеть якобы причастна к «нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». Что будет с работой Instagram и WhatsApp, принадлежащих Facebook, не сообщается.
- Минфин германии назвал почти полной блокаду российских банков. «Уже есть полная блокада российских банков. Таким образом, бизнес-трафик с российскими предприятиями практически перекрыт. В отдельных случаях транзакции все еще возможны. Например, для оплаты поставок газа, чтобы немецкие предприятия могли выполнять переводы своим “дочкам” в России», — заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
- «Ограничение возможности наращивать добычу будет достигаться запретом на поставки соответствующих технологий и оборудования, а также ограничением доступа к мировому рынку капиталов. Мы не стали бы недооценивать эти факторы, их долгосрочный эффект может быть ощутимым. Если же говорить о непосредственном влиянии санкций на торговлю нефтью, то он тоже заметен. Расчеты с российским контрагентами существенно затруднились. Мы много говорили о влиянии на бизнес риск-менеджмента и комплаенс. Они всем осложняют и удорожают жизнь. Бизнес умеет адаптироваться. Однако это очень непросто делать, когда кто угодно может попасть под санкции, а счета в любой момент заморожены. Считаем вероятным, что доля России на энергетическом рынке Европы, да и глобально тоже, будет сокращаться. Но это не точно, и точно не прямо сейчас», — поясняет профессор ВШЭ Евгений Коган.
- Япония ввела санкции против России. «Мы приняли решение в рамках санкций в отношении России заморозить активы трех банков. Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия"», — заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, не уточнив, о каких объемах активов идет речь. Также планируется ужесточить выдачу разрешений на экспорт в Россию полупроводников «и другой схожей продукции». Премьер Японии Фумио Кисида ранее сообщил о введении запрета на выдачу виз россиянам, а также прекращении экспорта продукции организациям из РФ, связанным с военным сектором.
- Канада ввела санкции против российских банков и чиновников. В черный список попали ЦБ РФ, ВТБ, «Сбер», «Газпром» и РЖД, а также Ротенберги, Греф, Шувалов, Пригожин. Полный список компаний и физлиц, на которые распространяются санкции, опубликован на сайте правительства Канады. Санкции введены и против ЧВК Вагнера, а также гендиректора VK Владимира Кириенко, вице-президента ВТБ Дениса Бортников, гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, Льва Хасиса (возглавляет e-commerce Сбербанка).
- Крупнейший в мире производитель чипов может отказаться от поставок в РФ. Тайваньское предприятие TSMC уведомило партнеров в России о такой возможности по требованию США. Под удар могут попасть как небольшие производители чипов, так и довольно крупные «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль» и МЦСТ.
- «Российскую экономику не ждет ничего хорошего. Степень беды будет зависеть от того, какие санкции примут страны Запада. Тот обвал рубля, который произошел, несмотря на то, что ЦБ немного сбил панический курс, уже очевидно свидетельствует о том, что рубль к прежним значениям не вернется. С учетом зависимости России от импорта как товаров, так и сырья для их производства, не говоря уже об оборудовании и т.д., все это даст сильный дополнительный инфляционный шок на фоне и без того тяжелой инфляции», — уверен экономист Андрей Нечаев.
- Россия закрыла небо для самолетов Великобритании. Им запрещены рейсы в российские города и транзитные маршруты. «Введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лиц, связанных с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в заявлении Росавиации.
- Польша решила закрыть свое небо для российских авиакомпаний. «Я распорядился подготовить постановление совета министров, предусматривающее закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний», — заявил глава правительства Матеуш Моравецкий.
Репрессии
- Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко исключили из пула МИД. Это произошло после того, как она выступила автором открытого письма против войны в Украине. МИД, в котором Черненко проработала 10 лет, исключил ее из своего журналистского пула с формулировкой «за непрофессионализм».
- «Обращаюсь к Марии Владимировне Захаровой: очень прошу, не принимайте меры по отношению к другим подписавшим коллегам. Вы написали мне, что я подставила людей и прячусь за их спинами. И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо — действительно, прежде всего, моя инициатива. Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию)», — написала Черненко.
- Лига безопасного интернета попросила Минюст признать Дудя «иноагентом». Причиной стал пост журналиста об «имперском угаре» Кремля. Глава организации Екатерина Мизулина, заявила, что в интернете запущена «спланированная кампания».
- «На это тратятся очень серьезные средства и “иностранных агентов”, и прямое иностранное финансирование, включаются информационные войска СБУ Украины, работает множество провокаторов и внутри нашей страны. Так, в последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране. Эта публикация получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение», — пояснила свою инициативу Мизулина-младшая.