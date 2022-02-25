Минфин Германии назвал почти полной блокаду российских банков

Санкции ЕС почти полностью заблокировали работу российских банков, транзакции немецких компаний с РФ прекращены за редким исключением, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Уже есть полная блокада российских банков. Таким образом, бизнес-трафик с российскими предприятиями практически перекрыт. В отдельных случаях транзакции все еще возможны. Например, для оплаты поставок газа, чтобы немецкие предприятия могли выполнять переводы своим “дочкам” в России», — сказал он.

ЕС начал вводить санкции против России еще 23 февраля после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. В черный списоквошли: 351 депутат Госдумы и еще 27 организаций и физлиц. Евросоюз также запретил торговлю с республиками Донбасса и призвал Россию отказаться от признания их суверенитета.

«Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень. Кроме того, запрет на поездки, применимый к перечисленным лицам, препятствует их въезду или транзиту через территорию ЕС», — говорится в заявлении Европейского союза.

Сегодня ожидается новый пакет ограничений.