Минобороны РФ подтвердило захват Чернобыльской АЭС

По его словам, территория в районе Чернобыльской АЭС была взята под полный контроль накануне, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — сказал Конашенков (цитата по «Интерфаксу»), не уточнив, что это за «националистические формирования».

Он заверил, что «радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме», персонал продолжает обслуживать объекты в штатном режиме.

Помимо этого, Конашенков заявил, что российские войска вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов; сбито пять украинских самолетов, один вертолет и пять БПЛА.

По его словам, выведено из строя 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 36 радиолокационных станций, уничтожено 14 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ПВО С-300 и «Оса».

«Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», — добавил представитель Минобороны РФ.

Более 150 украинских военных, как утверждает Минобороны РФ, сложили оружие и сдались в плен, 82 сделали это добровольно в районе острова Змеиный. Сейчас с них берут подписку об отказе от участия в боевых действиях, их обещают в ближайшее время вернуть к семьям.

«Все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой после стабилизации обстановки в районе боевых действий, утверждает Конашенков.

Фото DPA