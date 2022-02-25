Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Как передает CCTV, китайский лидер выступил за урегулирование конфликта между Россией и Украиной путём переговоров. Президент РФ ответил, что российская сторона заинтересована в консультациях с Киевом на высоком уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз в своих видеообращениях выступал с инициативой к Путину сесть за стол переговоров. Эту просьбу он также передавал через президента Франции Эммануэля Макрона.

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Россия готова направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал спикер Кремля.

«В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — добавил он.

Фото: cit.ua

