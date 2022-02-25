Совет Европы приостановил членство России в организации

Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стало вторжение России в Украину, которое Владимир Путин назвал «специальной военной операцией».

Комитет министров опирался на статью 8 Устава Совета Европы. Она гласит, что членство любой страны в Совете может быть приостановлено при грубом нарушении Статьи 3 (о признании принципа верховенства права).

Если Россия прекратит быть членом Совета Европы, это перекроет ее гражданам доступ к ЕСПЧ, а власти смогут вернуть смертную казнь.

Фото: pravda.com.ua