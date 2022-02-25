Close

#Новости

#Война

Мэр Киева объявил о начале обороны города

25.02.2022

Виталий Кличко попросил жителей не выходить на улицу до окончания сигнала о воздушной тревоге

«Российские войска входят в Киев. Город вступил в фазу обороны. Оставайтесь в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончании сигнала воздушной тревоги», — написал мэр украинской столицы в Telegram.

Агентство УНИАН передает, что «ВСУ заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику».

Минобороны России в свою очередь заявило, что войска РФ заблокировали Киев с запада. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков также выступил с утверждением, что «при захвате аэродрома [Гостомель] было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.