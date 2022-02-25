РКН начинает частичную блокировку Facebook

Роскомнадзор объявил о начале «частичного ограничения доступа» к социальной сети Facebook.

В заявлении ведомства говорится, что 24 февраля там заблокировали аккаунты телеканала «Звезда», порталов «РИА Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру». Это, отмечается в письме, запрещено федеральным законом. В ведомстве уверяют, что блокировка будет производиться на основании решения Генпрокуратуры, а соцсеть причастна к «нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

Доступ будет ограничиваться с 25 февраля. Что будет с работой Instagram и WhatsApp, принадлежащих Facebook, не сообщается.