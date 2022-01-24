Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 25 января

Главное
- США пообещали РФ санкции жестче, чем в 2014 году. Они коснутся финансового сектора, оборонной и аэрокосмической отраслей, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Белый дом заявил, что санкции предназначены на случай вторжения РФ на Украину и буду введены одновременно. Если РФ намерена развивать эти секторы, она должна понимать, что потребуется оборудование, которое могут предоставить только США, подчеркнул представитель администрации.
- Вашингтон исключил односторонние уступки Москве. В Госдепартаменте настаивают на взаимности и ожидают встречных шагов со стороны России. «Любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. <...> Это означает, что России тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. В то же время он добавил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями, в том числе размещение ракет в Европе, но не намерены менять политику открытых дверей НАТО.
- Россия и США могут вступить в прямое вооруженное столкновение, не исключает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. «Возможно прямое военное столкновение между США и Россией. <…> Возможно, это все закончится тем, что от грани войны отползут и те, и другие. Есть такой способ дипломатии, как балансирование на грани войны. Россия собирается воевать и готовится к этому давно. Крупная война с западным миром может закончиться полным уничтожением России и русского народа. Но, как сказал наш президент: “Мы все попадем в рай, а они будут гореть в аду”», — сказал эксперт.
- Эскалация ситуации вокруг Украины вряд ли перейдет в военное противостояние, считает военный историк Евгений Норин. «Слухи о предстоящей эскалации в Донбассе появляются каждый месяц. Другое дело, что сейчас это на высоком уровне и широко анонсируется. Но “Волки! Волки!” кричат постоянно, а ничего не происходит. Не надо слушать эти крики, не бывает войны, начало которой назначено на такой-то день. Если ты подозреваешь, что на тебя противник нападет, ты будешь не выступать или кричать, а просто к этому готовиться», — заявил он.
- Причина российско-украинского конфликта кроется в действиях российского императора Александра I, полагает заместитель главного редактора Московского центра Карнеги Максим Саморуков: «Думаю, самый убедительный ответ можно найти в текстах Джона-Пола Химки, лучшего украиноведа нашей современности. Первородная ошибка случилась в 1815 году, когда во время очередного передела Польши Александр I решил присоединить к России Варшаву и Царство Польское, а не Львов и Восточную Галицию. Поступи он наоборот (а это было вполне возможно), и этот один единственный размен, с одной стороны, убрал бы изнутри империи центр более продвинутого альтернативного национального проекта, с которым уже всё равно ничего не сделаешь. А с другой — лишил бы внешней поддержки менее продвинутый альтернативный национальный проект, который еще можно было приручить. И так всё, вроде бы, просто, но головокружение от успехов».
- Хорватия предупредила об отзыве своих военных из НАТО в случае конфликта России и Украины. Президент Зоран Миланович заявил, что его страна не имеет ничего общего с тем, что происходит между Москвой и Киевом. «Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе… Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение»,— сказал глава государства. Он гарантировал неучастие страны в назревающем конфликте.
- Глава минобороны Украины отверг данные о подготовке российского вторжения. «Сегодня по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление», — заявил Алексей Резников. Однако он согласился, что «рискованные сценарии» существуют: «Но по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует». Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, заявив, что ситуация на востоке страны находится под контролем, поводов для паники нет, а Киев работает «ради полной деэскалации ситуации путем мирного урегулирования».
- Украина не планирует наступательных операций в Донбассе, заявил в свою очередь глава МИДа Дмитрий Кулеба. «Россия продолжает создавать нарратив: "Мы хорошие, Украина плохая и представляет угрозу нашей безопасности". Вопрос в том, что никто, за исключением части российского общества, не верит этому нарративу. Но официально Лавров работает по методичке, которую ему выдали в Кремле, и рассказывает, что Украину накачивают оружием, Украина агрессивная страна, Украина хочет на кого-то напасть, Украина это угроза. Я официально заявляю, что Украина не планирует наступательных операций ни в Донбассе, ни на территории России, ни где-либо еще. Мы принципиально настаиваем на дипломатическом урегулировании», — подчеркнул дипломат.
- Ни одна сторона не хочет войны, но конфликт может перейти в «горячую» фазу внезапно, отметил Игорь Зевелев, эксперт Института Кеннана (создан в 1974 году на платформе Международного центра Вудро Вильсона, изучает СССР, Россию и постсоветские страны). «Объективно ни одна из сторон сейчас не заинтересована в эскалации конфликта. Однако почти все конфликты — и международные, и внутренние — часто развиваются по своей логике. Классический пример — это начало Первой мировой войны. То, что сегодня происходит на рынках и, в частности, с курсом рубля, свидетельствует, что действительно появилась нервозность в отношении перспектив этого конфликта. Если вначале очень многие говорили, что большая война абсолютно немыслима, то за сегодняшний день мы подвинулись в сторону того, что она становится более реалистичным сценарием, чем это казалось ранее. Шаг за шагом страны втягиваются в ситуацию, которая чрезвычайно опасна и за сегодняшний день стала еще опаснее», — подчеркнул эксперт.
- Эскалация стала естественной реакцией на недавние переговоры России и Запада, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Логика той фазы российско-американского конфликта, в которой мы находимся, заключается в том, что после первого раунда переговоров по гарантиям безопасности, который не привел к изменению позиций, должна быть некая эскалация. Демонстративная и шумная. Собственно, она и происходит. Причем с российской стороны она происходит в меньшей степени, Россия просто продолжает твердо стоять на той позиции, которая была. А со стороны Запада мы видим или имитацию паники, или реальную панику».
Репрессии
- Алексея Навального включили в реестр террористов и экстремистов. В перечень Росфинмониторинга вместе с ним внесены: юрист Вячеслав Гимади, сотрудники ФБК* Любовь Соболь, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов, экс-координатор башкирского штаба** Навального Лилия Чанышева, экс-глава штаба** в Томске Ксения Фадеева, экс-координатор штаба** в Архангельске Егор Бутаков, экс-оператор ФБК* Павел Зеленский. Включение в реестр влечет блокировку банковских счетов. С них нельзя снять более 10 тыс. руб. в месяц на себя и каждого члена семьи, не имеющего дохода.
- На абсурдность ситуации обратила внимание журналистка Татьяна Фельгенгауэр. «На фоне того, что прямо под носом у Кремля вытворяют с семьей Янгулбаевых, внесение в список террористов и экстремистов Любы Соболь и Лили Чанышевой выглядит особенно издевательски», — написала она.
- Тему Чечни развила новая фигурантка упомянутого реестра Любовь Соболь: «Я, Навальный и коллеги — экстремисты-террористы, а Кадыров — академик и герой труда. Смотри, не перепутай, как говорится».
- ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условное наказание реальным сроком. Ходатайство поступило в Люблинский суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена. Олег Навальный признан виновным по так называемому «санитарному делу». По версии следствия, он подстрекал к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, призывая сторонников выйти на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года.
- У властей личные претензии к Олегу Навальному, уверен политик Владимир Милов: «В 2018 году Олег Навальный вышел на свободу после 3,5 лет колонии. На этот срок он был незаконно осуждён по делу “Ив Роше”. А теперь Олега снова хотят засадить по криво сфабрикованному “санитарному делу”. Кое-кто не может вынести, что человек с фамилией Навальный на свободе».
- Фотограф Евгений Фельдман покинул Россию. Он известен, в том числе, сотрудничеством с Алексеем Навальным и «Медузой»*. Фельдман рассказал, что принял решение два месяца назад и сейчас живет в другой стране, но не уточнил, в какой. «Я честно делал свою работу, никогда не нарушая границ профессии, — но это не мешало эшникам и титушкам заведомо относить меня к активистам. И я понимаю, что никакие ссылки на журналистские работы не помогут мне доказать, что я журналист, а не экстремистский экстремист. А значит, когда-нибудь репрессии против тех, кто работал с Алексеем Навальным, дойдут и до меня», — пишет Фельдман. Он добавил, что продолжит сотрудничать с «Медузой»* и заниматься фотографией, но прекратит выпуск самиздата «Свой».
Экономика
- Минфин выступил против запрета криптовалют. Их нужно «регулировать, а не запрещать», заявил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. «Тут надо дать возможность этим технологиям [блокчейну, майнингу и т.п.] развиваться. В этой связи министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. И в свою очередь у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина и сейчас ее направили в аппарат правительства», — сказал он. Чиновник также указал на стремительную виртуализацию мира и развитие технологий. Поэтому Россия, сказал Чебесков, не может себе позволить «просто так брать и какую-то из высоко технологичных индустрий каким-то образом запрещать и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране». Ранее Центробанк России высказался за полный запрет криптовалют в России.
- Сейчас рынок криптовалюты в России недостаточно обелен, считает директор аналитического департамента «Промсвязьбанка» Николай Кащеев. «Попытки запрета крипты не просто не сюрприз, а могут быть легко обоснованы. Ну, хорошо еще, если запрет — не тема того или иного государства в принципе. А если тема? То да, такому несложно. Только если местная коррупция и обнальщики не помешают. Что сказать теперь? Крипта — это и моя darling, и мой символ веры, но я-то не слепой! Увы. И я вижу, что ребенок в колыбельке еще пока страшноват, бесоват, да еще и выказывает криминальные наклонности. Товарищи легисты правы кое в чем общем, но не трогают пока особенно решительно крипту явно только потому, что имеют в ней интерес. (NB. Уже трогают.) Как и все остальные апологеты. Только собственно экономического смысла, added value в хорошем макро-смысле, помимо мутных интересов, у нее пока не шибко много. Мне жаль. Хотелось бы иного, но что есть, то есть», — пишет аналитик.
Скрепы
- Минкульт России составил перечень традиционных ценностей и угроз им. В проекте указа президента «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» говорится, что ценности передаются в России из поколения в поколение, однако США, экстремисты и террористы оказывают «идеологическое и психологическое воздействие», пытаясь насадить гражданам разрушительные и чуждые идеи.
- Документ, представленный Минкультом, похож на демагогию советской власти, заявил создатель и худрук московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз: «Весь этот документ — очередная демагогия, очень похожая на демагогию последних и не только последних лет советской власти. Министр культуры, я ее очень уважаю, люблю и знаю с детства, Ольга Борисовна Любимова, будучи внятным, образованным человеком, вынуждена метаться между этим мракобесием, между глупостью и между реальным делом, которое она то ли не успевает, то ли не может сделать. <…> К большому сожалению, культура, как и медицина, и образование, в тяжелейшей ситуации, в упадке. Это огорчает, потому что в этом участвует очень много внятных, образованных, все понимающих людей, которые говорят: “Ну, такие времена”. Мне кажется, что “времена не выбирают, в них живут и умирают”, и влияют на них, пока ты можешь на что-то повлиять», — отметил профессор ГИТИСа.
- Директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов счел этот проект имитацией деятельности: «Любое разумное государство стремится сделать так, чтобы граждане любили свое государство, а не [насаждает любовь] сверху. Конечно же, это просто какой-то очередной документ, который не несет никакой конкретной пользы ни для какой конкретной области культуры или человека. <…> Я считаю, что мы должны гордиться своим прошлым, но также смотреть в будущее. А страна, которая все время только отсылается к прошлому, это страна без будущего».
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр «иностранных агентов», признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
**Штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ