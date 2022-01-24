Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 25 января

США пообещали РФ санкции жестче, чем в 2014 году

Вашингтон исключил односторонние уступки Москве

Глава минобороны Украины отверг данные о подготовке российского вторжения

Алексея Навального и восьмерых его соратников включили в реестр террористов и экстремистов

ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условное наказание реальным