Глава Минобороны Украины отверг данные о подготовке российского вторжения

В эфире канала ICTV министр обороны Украины сравнил сложившуюся сейчас на границе с РФ ситуацию с тем, что происходило весной прошлого года, когда Москва тоже стянула туда около 100 тысяч военнослужащих, но позднее отвела значительную часть.

«Потому сегодня по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление», — сказал Резников (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время глава Минобороны согласился, что «рискованные сценарии» существуют: «Но по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует».

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, заявив, что ситуация на востоке страны находится под контролем, поводов для паники нет, а Киев работает «ради полной деэскалации ситуации путем мирного урегулирования».

По данным Минобороны Украины, у западной границы страны находятся более 127 тысяч российских военных. В администрации президента США Джо Байдена ранее утверждали, что Москва может «в любой момент» начать военные действия. Россия категорически отвергает планы вторжения, называя их голословными.