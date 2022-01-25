Навального и восьмерых его соратников включили в реестр террористов и экстремистов

В перечень вместе с Алексеем Навальным вошли:
юрист Вячеслав Гимади
сотрудники ФБК* Любовь Соболь, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов
экс-координатор башкирского штаба** Навального Лилия Чанышева
экс-глава штаба** в Томске Ксения Фадеева
экс-координатор штаба** в Архангельске Егор Бутаков
экс-оператор ФБК* Павел Зеленский
Как поясняет «Коммерсантъ», включение в реестр влечет блокировку банковских счетов. С них нельзя снять более 10 тыс. руб. в месяц на себя и каждого члена семьи, не имеющего дохода.
В январе в этот перечень внесли бывшего координатора региональных штабов** Леонида Волкова и экс-главу ФБК* Ивана Жданова.
Волков, Жданов, Албуров и Соболь находятся за границей.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
**Штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ
Фото: Instagram Алексея Навального