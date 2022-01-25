Навального и восьмерых его соратников включили в реестр террористов и экстремистов

В перечень вместе с Алексеем Навальным вошли:

юрист Вячеслав Гимади

сотрудники ФБК* Любовь Соболь, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов

экс-координатор башкирского штаба** Навального Лилия Чанышева

экс-глава штаба** в Томске Ксения Фадеева

экс-координатор штаба** в Архангельске Егор Бутаков

экс-оператор ФБК* Павел Зеленский

Как поясняет «Коммерсантъ», включение в реестр влечет блокировку банковских счетов. С них нельзя снять более 10 тыс. руб. в месяц на себя и каждого члена семьи, не имеющего дохода.

В январе в этот перечень внесли бывшего координатора региональных штабов** Леонида Волкова и экс-главу ФБК* Ивана Жданова.

Волков, Жданов, Албуров и Соболь находятся за границей.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ

**Штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ

Фото: Instagram Алексея Навального