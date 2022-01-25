Фотограф Евгений Фельдман покинул Россию

Фотограф Евгений Фельдман сообщил в Facebook, что уехал из России. Он рассказал, что принял решение два месяца назад и сейчас живет в другой стране, но не уточнил, в какой.

«Главная причина, конечно, — это прямая опасность. Работа документалиста всего лишь в том, чтобы отражать реальность. Но если государство решает делать вид (и заставлять всех делать вид), что неприятных ему людей, тенденций и фактов не существует, документалистика становится невозможной. Я честно делал свою работу, никогда не нарушая границ профессии, — но это не мешало эшникам и титушкам заведомо относить меня к активистам. И я понимаю, что никакие ссылки на журналистские работы не помогут мне доказать, что я журналист, а не экстремистский экстремист. А значит, когда-нибудь репрессии против тех, кто работал с Алексеем Навальным, дойдут и до меня», — пишет Фельдман.

Он добавил, что продолжит сотрудничать с «Медузой»* и заниматься фотографией, но прекратит выпуск самиздата «Свой».

Фельдман известен работой на многих протестных акциях в России, в том числе на митингах из-за выборов в Мосгордуму в 2019 году и на акциях в поддержку Алексея Навального в 2021-м. Он также снимал проект «Это Навальный», когда оппозиционный политик баллотировался в президенты России в 2018 году.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Facebook Евгения Фельдмана