Минфин России выступил против запрета криптовалют

«Тут надо дать возможность этим технологиям [блокчейну, майнингу и т.п.] развиваться. В этой связи министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. И в свою очередь у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина и сейчас ее направили в аппарат правительства», — сказал он на сессии «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование». Его слова приводит РБК.

Чиновник отметил, что власть должна защищать интересы граждан, которые покупают криптовалюту или используют ее в каких-либо технологических решениях. «В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — пояснил Чебесков.

Он также указал на стремительную виртуализацию мира и развитие технологий. Поэтому Россия, сказал директор департамента финансовой политики Минфина, не может себе позволить «просто так брать и какую-то из высоко технологичных индустрий каким-то образом запрещать и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране».

«Коммерсантъ» уточняет, что в конференции, помимо сотрудника Минфина, участвовали представители Госдумы, Банка России, налоговой службы и крипторынка.

Ранее Центробанк предложил полностью запретить криптовалюту в России. Как сообщается в докладе регулятора, майнинг несёт риск для экономики и финансовой стабильности страны. Речь также идёт о запрете банкам вкладывать свои средства в цифровую валюту.

Фото: Bitcoin.com