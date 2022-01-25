Вашингтон исключил односторонние уступки Москве

«Любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. <...> Это означает, что России тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон в первую очередь будет обсуждать возможные шаги со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной. При этом Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями, в том числе размещение ракет в Европе, но не намерены менять политику открытых дверей НАТО.

В декабре МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего потребовал отказаться от расширения альянса на восток, включая Украину. В противном случае в ведомстве не исключили нового витка конфронтации.

Москва также заявила о необходимости отказаться от развертывания дополнительных войск и вооружений НАТО за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года, и о запрете на любую военную деятельность военно-политического блока в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

США и их союзники неоднократно заявляли о планах России вторгнуться на Украину. Москва отвергает эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает, и не исключает военные провокации со стороны Запада на Украине. Накануне НАТО объявило о переброске военных, кораблей и авиации в Болгарию, Румынию и Литву.

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