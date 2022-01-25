Минкульт России составил перечень традиционных ценностей и угроз им

Министерство культуры РФ опубликовало для общественного обсуждения проект указа президента «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В нем говорится, что эти ценности передаются в России из поколения в поколение, однако США, экстремисты и террористы оказывают «идеологическое и психологическое воздействие», пытаясь насадить гражданам разрушительные и чуждые идеи.

Что Минкульт отнес к нравственным ориентирам, «формирующии мировоззрение граждан России»:

жизнь

достоинство

права и свободы человека

патриотизм

гражданственность

служение Отечеству

ответственность за судьбу Отечества

высокие нравственные идеалы

крепкая семья

созидательный труд

приоритет духовного над материальным

гуманизм

милосердие

справедливость

коллективизм

взаимопомощь

взаимоуважение

историческая память

преемственность поколений

единство народов России

Список чуждых идей и ценностей:

культ эгоизма

культ вседозволенности

культ безнравственности

отрицание идеалов патриотизма

отрицание идеалов служения Отечеству

отрицание идеалов продолжения рода

отрицание идеалов созидательного труда

отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю

отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру

Что несет угрозу традиционным ценностям:

деятельность экстремистских организаций

деятельность террористических организаций

действия США

действия союзников США

действия транснациональных корпораций

действия иностранных некоммерческих организаций

реформы в области образования, проводимые без учета традиций

реформы в области науки, проводимые без учета традиций

реформы в области культуры, проводимые без учета традиций

реформы в области информационной деятельности, проводимые без учета традиций