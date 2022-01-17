Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 17 января

Годовщина возвращения Навального в Россию

Порошенко вернулся на Украину

Песков прокомментировал возможность размещения войск РФ на Кубе и в Венесуэле

Китайцы советуют Путину охолонуть

Совет Госдумы снял с рассмотрения второй законопроект о QR-кодах