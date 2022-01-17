Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 17 января

Главное
- Сегодня исполнился ровно год с момента возвращения Алексея Навального в Россию. 17 января 2021 года оппозиционного политика задержали прямо в аэропорту «Шереметьево» на паспортном контроле. По случаю годовщины он опубликовал у себя в Instagram большой пост, вкотором призвал сторонников не бояться. Для вашего удобства мы процитировали его полностью.
- Навальный переиграл нынешний российский режим, считает политолог Кирилл Рогов. «Человек вошел в клетку к тигру, человек положил голову льву в пасть. И лев такой: откусить и показать всем, чего только и ждут, что я кровожадное чмо, или не откусить и показать, что я слабак? Человек, рискующий своей жизнью, это высокая ставка, это запоминается на десятилетия, если не больше. Из этих поступков состоит история. У нас вот, в русской истории еще одна запись появилась. Наша скрепа», — написал он. The New Times собрал публикации известных людей по случаю годовщины возвращения Навального в Россию.
- В Европе и Северной Америке прошли акции в поддержку Алексея Навального. Они были приурочены к годовщине его возвращения в Россию. Мирные митинги состоялись в Филадельфии, Бостоне, Лос-Анджелесе, Торонто, Брюсселе, Париже, Берлине, Ганновере, Осло, Таллине, Варне.
- Новое дело против Навального по статье «Мошенничество» передадут в суд ближайшие недели. Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, производство объединили с делом об оскорблении судьи Веры Акимовой, председательствовавшей в ходе процесса о «клевете на ветерана». Адвокат Ольга Михайлова уточнила, что Навальному вменяют несколько эпизодов, выделенных из дела о мошенничестве. Но после решения суда по ним следствие сможет предъявить политику новые обвинения в рамках того же дела. На сегодня оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы. Против него также возбуждено дело по статье о создании «экстремистского сообщества». По версии следствия, политик сформировал его с целью «дискредитации органов государственной власти». По этой статье Навальному тоже грозит до 10 лет колонии.
- Петр Порошенко вернулся на Украину. Бывший президент республики сделал это в первую годовщину возвращения Навального в Россию. Перед вылетом из Варшавы он заявил журналистам, что не даст посадить себя в тюрьму. Сегодня же в Киеве состоялось заседания суда по избранию меры пресечения Порошенко. Однако решение не было вынесено, суд объявил перерыв, чтобы защита ознакомились с материалами дела. На родине политику грозит до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. По версии следствия, на посту президента он вступил в сговор с российскими властями и наладил поставки угля из Донбасса.
- Порошенко был уверен, что его не посадят, поскольку договорился с нынешним президентом Владимиром Зеленским, уверен бывший премьер Украины Николай Азаров. «Его возвращение абсолютно входит в его [Петра Порошенко] собственные планы. Потому что раскрутка этой истории выгодна Зеленскому и ему самому, так как поднимает его рейтинг. Никуда его там не посадят. Так что это всё одна команда. Зеленский и Порошенко — это абсолютно два брата-близнеца», — заявил он в комментарии The New Times.
- С ним согласен политолог Александр Дудчак. В беседе с NT он выразил мнение, что Порошенко получил некие гарантии от нынешних украинских властей: «Это шоу, устроенное Порошенко. Зеленский имел возможность, но не был обязан его каким-то образом задерживать. Тем более ему пытались вручить повестку. Вероятно, он получил определенные гарантии того, что в этот раз его не арестуют в аэропорту. У Зеленского интересная ситуация: чтобы он ни сделал, он усугубляет своё положение. Если он его задержит, то соучастники преступлений Порошенко могут активизироваться и объединиться, потому что Зеленский стоит поперек горла на Украине многим, не только нормальным людям, но и олигархам. Если он не попытается упрятать Порошенко, то это скажется на позиции внутри страны».
- Бывший президент Украины точно рассчитал время возвращения, поскольку Владимир Зеленский не пользуется авторитетом, уверен медиатехнолог и политконсультант Константин Долгов. «Возвращаясь, Порошенко, вне всякого сомнения, рассчитывает на успех в борьбе против Зеленского. Пётр Алексеевич не первый день в политике и как опытный игрок в покер знает, когда выгоднее выйти из игры, а когда — повысить ставки. Проблемы у Зеленского нарастают, как снежный ком; с этой точки зрения время возвращения выбрано удачно. То, что Порошенко не был арестован сразу по прилёте, можно расценить как первую победу: Зеленский продемонстрировал слабость, такими темпами скоро все поймут, что король на самом деле гол и труслив», — сказал он в комментарии NT.
- Песков прокомментировал возможность размещения войск РФ на Кубе и в Венесуэле. На фоне «нагнетания напряжённости» Москва думает о своей безопасности и рассматривает разные сценарии, заявил спикер Кремля. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос, рассматривается ли вероятность развёртывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы, например, на Кубе или в Венесуэле, заявил: «Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать».
- Китайцы советуют Путину охолонуть. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны воздержаться от конфронтации, чтобы избежать опасных масштабных последствий. «История снова и снова доказывала, что конфронтация не решает проблемы, она приводит к катастрофическим последствиям», — заявил Си Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, проходящем в удаленном режиме. Он отметил, что протекционизм и односторонний подход к решению проблем в мире не способны защитить ни одну страну.
Пандемия
- Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, поблагодарив читателей его Telegram-канала за обратную связь.
- В России новая волна коронавируса. Суточный прирост заражений вновь превысил 30 тысяч, Это максимальный показатель за полтора месяца. Умерло за сутки 670 пациентов с COVID-19, выздоровело — 19 756.
- Евросоюз не получил письма с просьбой признать российские COVID-сертификаты. Как сообщил посол объединения Маркус Эдерер, Москва не передавала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) недостающие документы для признания вакцины «Спутник V» от коронавируса. «Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA запросили дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены», — заявил дипломат.
- В то же время Австралия признала сертификаты привившихся «Спутником V». Управление терапевтических товаров сообщило, что документ о прививке российской вакциной будет принят для установления статуса вакцинации путешественника. Решение касается только двухкомпонентной вакцины, «Спутник Лайт» не позволяет въехать в Австралию. Туристам из России въезд по-прежнему закрыт, попасть в страну можно только по деловой, дипломатической или студенческой визе.
Бывший СССР
- В Казахстане уволили племянника и третьего зятя Назарбаева. Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности, Тимур Кулибаев (женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре) покинул пост главы нацпалаты предпринимателей. Ранее два других зятя экс-президента Казахстана лишились постов в крупных компаниях нефтегазового сектора. Муж младшей дочери Назарбаева Алии Димаш Досанов покинул должность гендиректора «КазТрансОйл»; Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери Назарбаева Дариги, уволился с поста председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz».
- Белоруссия обошла Россию по количеству объектов под санкциями США. Речь идет о юридических и физлицах, добавленных в санкционные списки за 2021 год. Белоруссия по этому показателю опередила Россию (96 мишеней против 95), следует из подсчетов вашингтонского Центра новой американской безопасности (CNAS). Лидирует по-прежнему Китай со 100 новыми объектами.