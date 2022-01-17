В Европе и Америке прошли акции в поддержку Навального в годовщину

В городах Европы и Северной Америки прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Мирные уличные акции состоялись в Филадельфии, Бостоне, Лос-Анджелесе, Торонто, Брюсселе, Париже, Берлине, Ганновере, Осло, Таллине, Варне.

Год назад Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился и проходил реабилитацию после отравления. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». Политика обвинили в нарушении условий испытательного срока, назначенного по делу «Ив Роше». 2 февраля суд по требованию ФСИН изменил оппозиционеру условный срок на реальный. Навальный отбывает его в псковской колонии.