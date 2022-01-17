Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на родину. В аэропорту Киева на пограничном контроле следователь вручил ему повестку с вызовом в суд. В документе политик назван задержанным, передает РИА Новости.

Перед вылетом из Варшавы он заявил журналистам: «Первое: я не сяду. Второе: я не позволю себя посадить, я не Тимошенко».

В киевском аэропорту Порошенко сообщил, что пограничники забрали у него паспорт и пытаются не пустить его на Украину.

Обновление

Петр Порошенко покинул аэропорт. Его встретили соратники и журналисты. Политик заявил им, что власть пытается бороться с оппозицией, пытаясь не пустить его на Украину. Дело о госизмене против него он назвал пересечением «красных линий».

На родине политику грозит до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. По версии следствия, на посту президента он вступил в сговор с российскими властями и наладил поставки угля из Донбасса. Заседание суда должно состояться уже сегодня.

Петр Порошенко вернулся на Украину в первую годовщину возвращения Алексея Навального в Россию. 17 января 2021 года российского политика задержали на паспортном контроле аэропорта «Шереметьево». В начале февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным заключением. Сейчас Навальный находится в псковской колонии.