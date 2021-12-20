Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о госизмене

Об этом заявил глава штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов. «Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года Украина во главе с Зеленским и командой полностью разрушили энергетическую безопасность нашей страны», — сказал он на брифинге.

Государственное бюро расследований Украины направило уведомление по почте по месту его жительства, регистрации и работы Петра Порошенко, сообщает УНИАН со ссылкой на источник. Это объясняется тем, что политик находится за пределами страны.

Турчинов уточнил, что Порошенко стал подозреваемым по делу о поставках угля из ДНР и ЛНР «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». «Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — сказал глава штаба «Европейской солидарности».

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал попытку вручить ему повестку на допрос, а затем покинул Украину. В партии экс-президента говорят, что тот уехал с дипломатическим визитом в Турцию и Польшу.

Подозреваемыми по делу о поставках угля также проходят глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин.