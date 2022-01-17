Евросоюз не получил письма с просьбой признать российские COVID-сертификаты

Как сообщил на пресс-конференции посол объединения Маркус Эдерер, Россия еще не передала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) недостающие документы для признания вакцины «Спутник V» от коронавируса.

«Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA запросили дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены», — цитирует его РБК.

Дипломат отметил, что получение документов сделало бы возможными новые инспекции EMA.