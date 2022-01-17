Песков прокомментировал возможность размещения войск РФ на Кубе и в Венесуэле

Дмитрий Песков подчеркнул, что Куба и Венесуэла — независимые страны.

13 января замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли вероятность развёртывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы, например, на Кубе или в Венесуэле, заявил: «Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать». Он добавил, что решение зависит от «действий американских коллег», но Москва не желает подобного развития ситуации.

В ответ советник президента США Джейк Салливан пообещал, что в случае действий России в этом направлении, Соединенные Штаты «решительно разберутся» с ситуацией.