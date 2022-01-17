В Казахстане уволили племянника и третьего зятя Назарбаева

«Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей… Главный итог нашей работы — это налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата», — говорится в обращении Кулибаева на сайте «Атамекена».

Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре.

Племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого замглавы Комитета нацбезопасности ресублики, сообщается на сайте главы государства. До этого пресс-служба КНБ заявляла, что Абиш ушел в отпуск.

Ранее два других зятя экс-президента Казахстана лишились постов в крупных компаниях нефтегазового сектора. Муж младшей дочери Назарбаева Алии Димаш Досанов покинул должность гендиректора «КазТрансОйл»; Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери Назарбаева Дариги, уволился с поста председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz».