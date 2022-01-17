Алексей Навальный в годовщину своего возвращения в РФ опубликовал в Instagram пост. Вот этот текст.

Ровно год назад я вернулся домой, в Россию. Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля. Герой одной из моих любимых книг — «Воскресение» Льва Толстого — говорит: «Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма». Звучит красиво, но это и тогда было неверно, и сейчас тем более. Честных людей в России очень много — десятки миллионов. Их вообще гораздо больше, чем принято думать.

А вот власть — отвратительную и тогда, а сейчас еще больше, — пугают вовсе не честные люди, а те, кто не боится. Вернее, уточню: те, кто, может, и боится, но преодолевает страх.

Таких тоже очень много — мы их постоянно встречаем в разных местах: от митингов до оставшихся независимых СМИ. Да и хоть здесь, в Instagram. Недавно читал о том, как из МВД выгоняют сотрудников, лайкавших мои посты. Так что в России-2022 и лайк может быть проявлением смелости.

Во все времена в этом суть политики: царек, желающий присвоить себе право единоличной бесконтрольной власти, должен запугать не боящихся честных. А те, в свою очередь, должны убеждать всех вокруг, что бояться не надо. Что честных же на порядок больше, чем охранная гвардия царька. Зачем всю жизнь жить в страхе, да еще и быть обворованными, если можно все устроить по-другому — более справедливо.

И это бесконечные качели. Или перетягивание каната: сегодня ты смелый, завтра, вроде, испугали немного. А послезавтра испугали так сильно, что ты отчаялся и снова стал смелым.

Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, — вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно — то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех «космонавтов», кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели.

Но попал я в этот отряд космонавтов именно за то, что старался как мог тянуть этот конец каната. Перетягивал на эту сторону тех среди честных, кто не хочет или уже не может больше бояться. Я делал это, ни секунды об этом не жалею и продолжу это делать.

И, отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет. Единственный страх, который должен быть, — в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно и свое будущее, и будущее наших детей.

Спасибо вам всем огромное за поддержку — я ее чувствую. А вообще хочу сказать. Год прошел ужасно быстро. Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел. Правду пишут в научных книгах: время на Земле и в космосе течет с разной скоростью. Всех люблю и обнимаю.

Фото: Instagram Алексея Навального