Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных места, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Кроме того, принято решение включить в повестку завтрашнего пленарного заседания законопроект о наказании для педофилов. Речь идёт о пожизненном сроке для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей. В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем», — также говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года правительство разработало два законопроекта о введении QR-кодов — в общественных местах и на транспорте. Первая инициатива в декабре прошла первое чтение, рассмотрение второй отложили на неопределённый срок после критики.