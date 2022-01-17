Суд в Киеве объявил перерыв по делу Порошенко

Инстанция объявила перерыв, чтобы защита ознакомилась с материалами дела.

Петр Порошенко сегодня вернулся на родину из Варшавы. При прохождении контроля в аэропорту Киева, по словам политика, его пытались не пустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, он пересёк границу и отправился в суд.

На родине политику грозит до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. По версии следствия, на посту президента он вступил в сговор с российскими властями и наладил поставки угля из Донбасса. Заседание суда должно состояться уже сегодня.

Петр Порошенко вернулся на Украину в первую годовщину возвращения Алексея Навального в Россию. 17 января 2021 года российского политика задержали на паспортном контроле аэропорта «Шереметьево». В начале февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным заключением. Сейчас Навальный находится в псковской колонии.