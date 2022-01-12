Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 12 января

НАТО ответило отказом на требование РФ не включать Украину в альянс

CIT узнала о переброске военной техники с востока РФ на запад

В США предложили ввести санкции лично против Путина

AstraZeneca хочет зарегистрировать в РФ свою вакцину от COVID-19