Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 12 января

Главное
- НАТО ответило отказом на требование РФ не включать Украину в альянс. Союзники по Организации Североатлантического договора едины в том, что Москва не может наложить на это вето, и готовы оказывать Киеву поддержку, заявил после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. «Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по НАТО могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО», — сказал он. В то же время альянс готово обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет, а также вопросы ядерного оружия.
- Москва не надеялась на позитивный исход сегодняшних переговоров, так как делает ставку на договоренности с конкретными странами, считает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. «Иметь дело с НАТО и с Европейским союзом Россия не любит и не хочет, поскольку с коллективными организациями договариваться ни о чем никогда не получалось, а на двусторонней основе бывало не раз. <…> Завтра будет ещё заседание в Вене в рамках ОБСЕ, которое тоже ни к чему не приведет, но это не значит, что весь этот процесс закончился», — заявил он в комментарии NT.
- Ответ альянса на требование России по Украине был очевидным, отметил в беседе с NT шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц. «Разумеется, требование о том, чтобы дезавуировать решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия и Украина когда-нибудь станут членами НАТО, невозможно. <…> Можно только догадываться, что стоит за очень недипломатическим языком российских дипломатов сегодня. То ли это неумное желание повысить ставки, то ли какая-то специальная команда из Кремля. Судя по этим заявлениям, никого разумного компромисса достичь не удастся».
- Госдеп призвал Россию объяснить учения у границы с Украиной. США ожидают, что Москва представит разъяснения по поводу маневров или прекратит их, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, деэскалация предполагает возвращение российских военнослужащих в казармы, тяжелое вооружение тоже должно вернуться в места обычного хранения.
- CIT узнала о переброске военной техники с востока России в западные регионы. Conflict Intelligence Team предполагает, что «техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной». Расследовательская группа выявила в соцсетях около 30 видео, на которых запечатлен процесс погрузки военной техники на железнодорожные платформы, направляющиеся на запад. Специалисты установили, что большинство записей снято в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе в Бурятии и Приморском крае. «Состав перевозимой техники довольно разнообразен — на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили предположительно ЗРК «Тор» или ЗСУ «Шилка». Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно», — отмечается в сообщении.
Санкции
- В сенате США предложили ввести санкции лично против Путина. Демократы призвали президента РФ «не разрушать экономику своей страны ради тщетной попытки перекроить карту Европы» и намерены включить его в санкционный список в случае вторжения РФ на Украину, пишет The Washington Post. Помимо этого, предлагаемые меры предусматривают серьезные ограничения против высокопоставленных российских военных и правительственных чиновников, а также ключевых банковских учреждений, вплоть до отключения России от SWIFT. Помимо этого, под запрет могут попасть поставки в РФ электроники.
- Если США введут ограничения на смартфоны и ноутбуки, это критически повлияет на российский рынок, считает президент сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев. «Если предположить, что под запрет попадут любые американские компоненты, то запрет коснется любых гаджетов любых брендов. Абсолютно всех. В том числе, если собирается смартфон в Китае или собственно в России. В теории это серьезно скажется на рынке в России, на бытовой жизни россиян. Да и практика в виде истории с Huawei показала, что даже китайские производители сильно реагируют на то, что говорят американские регуляторы. Прогнозировать сложно, но можно сказать, что это не пустые слова, это серьезная вещь», — заявил Алексеев.
Казахстан
- Новый премьер Казахстана поставил задачи правительству. Новый кабмин должен вывести страну из кризиса, подготовить предложения по реформе вооруженных сил и усилить контроль за оборотом оружия, заявил Алихан Смаилов, впервые выступив перед новым правительством в должности председателя кабинета министров. Члены кабмина должны «приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами, мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса», сказал Смаилов. Помимо этого, министерству национальной экономики предстоит подготовить проект программы действий правительства на год.
- Дочь Назарбаева вновь не пришла на заседание парламента Казахстана. Депутат Дарига Назарбаева не появляется в законодательном органе второй день подряд. Как сообщила её помощница Жанна Ермекова, старшая дочь экс-президента заразилась коронавирусом. По её словам, Назарбаева лечится у себя дома в Алматы. Во время протестов появились сообщения, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. Политик не появлялся на публике с конца декабря 2021 года и не делал заявлений.
Пандемия
- Путин предупредил о новых вспышках COVID-19 в России. «Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — заявил президент на совещании с членами правительства. Владимир Путин призвал наращивать объемы тестирования, продолжать прививочную кампанию и активнее проводить углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19.
- AstraZeneca заявила о планах зарегистрировать в РФ свою вакцину от коронавируса. «Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"», — заявил представитель британско-шведской компании. На сегодня зарубежные производители пока не обращались в российский Минздрав за регистрацией своей вакцины от коронавируса.