CIT узнала о переброске военной техники с востока России в западные регионы

Расследовательская группа выявила в соцсетях около 30 видео, на которых запечатлен процесс погрузки военной техники на железнодорожные платформы, направляющиеся на запад. Специалисты установили, что большинство записей снято в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе в Бурятии и Приморском крае.

В последние дни количество таких видео значительно возросло, отмечают авторы материала.

«Состав перевозимой техники довольно разнообразен — на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили предположительно ЗРК «Тор» или ЗСУ «Шилка». Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно», — отмечается в сообщении.

Техника, по данным CIT, отправлялась из Улан-Удэ, Борзи, Белогорска и Уссурийска. Все они находятся на территории Восточного военного округа.

11 января Минобороны сообщило, что в Смоленской области и трех граничащих с Украиной областях ― Воронежской, Белгородской и Брянской ― начались маневры с участием около трех тысяч военных и 300 единиц военной техники.

Осенью 2021 года в западной прессе появилась информация, что Россия готовит вторжение на Украину. Затем с аналогичными заявлениями выступали официальные лица Запада. Россия категорически отрицает планы напасть на соседнюю страну.

7 января The New York Times опубликовала возможную диспозицию российских войск у границы с Украиной. На ней показано, как 100 тысяч российских военных окружили республику с трех сторон.