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AstraZeneca заявила о планах зарегистрировать в РФ свою вакцину от коронавируса

12.01.2022

Британско-шведская компания подаст документы на сертификацию, когда получит данные о возможности совместного применения препарата со «Спутником Лайт»

«Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"», — приводит «Интерфакс» слова представителя компании.

9 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что результаты испытаний комбинации будут опубликованы в декабре 2021-го или январе 2022 года. Исследование проводят в Азербайджане, Аргентине и других странах. Изучение препаратов началось в феврале прошлого года.

Агентство отмечает, что пока ни один зарубежный производитель не обращался в российский Минздрав за регистрацией своей вакцины от коронавируса.

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