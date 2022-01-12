Новый премьер Казахстана поставил задачи правительству

Об этом заявил Алихан Смаилов, впервые выступив перед новым правительством в должности председателя кабинета министров.

Члены кабмина должны «приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами, мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса», сказал Смаилов.

Помимо этого, министерству национальной экономики предстоит подготовить проект программы действий правительства на год.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новое правительство. Прежний состав отправили в отставку 5 января на фоне массовых протестов. В тот же день власти Казахстана объявили чрезвычайное положение на всей территории страны, а Токаев сместил бывшего президента Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности.

По данным властей, в результате беспорядков в Казахстане пострадало около 1300 предприятий и организаций, более 100 банков и торговых центров, сожжено примерно 500 полицейских машин, общий экономический ущерб может составить $2–3 млрд.