Дочь Назарбаева вновь не пришла на заседание парламента Казахстана

Как сообщила порталу Orda.kz её помощница Жанна Ермекова, старшая дочь экс-президента заразилась коронавирусом. По её словам, Назарбаева лечится у себя дома в Алматы.

Во время протестов появились сообщения, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. Пресс-служба экс-главы государства утверждала, что он находится в стране и поддерживает связь с Касым-Жомартом Токаевым. Сам Назарбаев на публике не появлялся с конца декабря 2021 года и не делал заявлений.

Фото: Kazakhstan's Presidential Press Service/AP