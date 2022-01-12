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Дочь Назарбаева вновь не пришла на заседание парламента Казахстана

12.01.2022

Депутат Дарига Назарбаева не появляется в законодательном органе второй день подряд

Как сообщила порталу Orda.kz её помощница Жанна Ермекова, старшая дочь экс-президента заразилась коронавирусом. По её словам, Назарбаева лечится у себя дома в Алматы.

Во время протестов появились сообщения, что Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан. Пресс-служба экс-главы государства утверждала, что он находится в стране и поддерживает связь с Касым-Жомартом Токаевым. Сам Назарбаев на публике не появлялся с конца декабря 2021 года и не делал заявлений.

Фото: Kazakhstan's Presidential Press Service/AP

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