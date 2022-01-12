Госдеп призвал Россию объяснить учения у границы с Украиной

С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, деэскалация предполагает возвращение российских военнослужащих в казармы, тяжелое вооружение тоже должно вернуться в места обычного хранения.

Прайс добавил, что российско-американские переговоры нужно проводить в «атмосфере деэскалации». Он призвал к прозрачности «вокруг любых легитимных учений на российской территории».

Накануне Минобороны России анонсировало новые учения у границы Украины. Туда направлено около 3 000 военнослужащих Западного военного округа. Планируется задействовать танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Фото: Минобороны РФ