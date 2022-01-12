Путин предупредил о новых вспышках COVID-19 в России

Ситуация очень сложная, в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — цитирует его ТАСС.

Президент призвал наращивать объемы тестирования, продолжать прививочную кампанию и активнее проводить углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19. Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать наращивание темпов вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что при неблагоприятном сценарии развития пандемии из-за южноафриканского штамма в стране число новых случаев заражения коронавирусом может превысить 100 тысяч человек ежесуточно. Она добавила, что носитель омикрон-штамма может стать заразным на вторые сутки после инфицирования.

Фото: пресс-служба Кремля