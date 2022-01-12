НАТО ответило отказом на требование РФ не принимать Украину в альянс

С таким заявлением после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по НАТО могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО», — цитирует его РБК.

В то же время НАТО готово обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет, а также вопросы ядерного оружия.

Переговоры с российской делегацией, которые продолжались около четырех часов, Столтенберг назвал сложными, но полезными.

«У нас была откровенная и открытая дискуссия по широкому кругу вопросов, конечно, с фокусированием на напряженности на Украине и вокруг нее. Но встреча была полезной», — заявил генсек НАТО.

Ранее Россия предложила США и НАТО заключить соглашения по обеспечению безопасности в Европе. Москва требует ограничить размещение военных сил Североатлантического Альянса в непосредственной близости к границам России. В том числе исключить принятие Украины в НАТО.