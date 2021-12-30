Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 30 декабря

Главное
- Владимир Путин и Джо Байден проведут сегодня переговоры. Они назначены на 23:30 по московскому времени и пройдут в закрытом для прессы режиме. Как сообщил Белый дом, президент США намерен сказать российскому коллеге о дипломатическом пути урегулирования напряженности вокруг Украины. В то же время Байден заявит о готовности отреагировать в случае вторжения России на Украину.
- Байден, скорее всего, повторит во время телефонного разговора, что Соединенные Штаты примут быстрые экономические санкции против России, передает Reuters.
- «Что касается деэскалации, мы по-прежнему наблюдаем значительное присутствие российских войск на границе Украины и вокруг нее. И мы продолжаем разъяснять российской стороне — и президент Байден указал на это президенту Путину, — что для достижения реального прогресса в этих переговорах, чтобы мы достигли прогресса в безопасности и стабильности в Европе, необходимо достигать деэскалации, а не эскалации. Это будет частью того, что президент Байден сообщит президенту Путину» — рассказала CNN пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.
- Москва своими действиями на границе с Украиной лишь привлекает внимание, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко: «Есть такое впечатление, что Москва привлекает внимание таким жестоким образом, пугая своих европейских коллег, но тем не менее мы видим, что президент Путин и чиновники отрицали какое-либо участие России в конфликте в Украине. Есть такое впечатление, что и в этот раз этого не произойдет в связи с тем, что Москва явно не хочет, чтобы ее видели частью того, что происходит в Украине, чтобы даже де-юре она не была частью войны в Украине», — заявила она в эфире телеканала «Дождь»*.
- Байден хочет показать европейским союзникам, что он договороспособен, уверен политолог-американист Дмитрий Дробницкий: «Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне. Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется — самое лучшее для США сейчас».
Репрессии
- Путин подписал закон о внесудебной блокировке контента за оправдание экстремизма и терроризма. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации и вступает в силу немедленно. Отныне у генпрокурора и его заместителей есть право обращаться в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, которые: распространяют ложные сообщения об актах терроризма, обосновывают или оправдывают экстремистскую или террористическую деятельность; содержат информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена; предлагают приобрести поддельный документ, дающий право или освобождающий от обязанностей.
- Минюст назначил «иностранными агентами» еще восемь человек. В список Минюста включены: писатель и публицист Виктор Шендерович*, Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина* из Pussy Riot, галерист Марат Гельман*, главред журнала «Холод» Таисия Бекбулатова*, журналист «Север.Реалии» Елена Владыкина*, журналист «Радио Свобода» Иван Беляев*, основатель ярославского киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев*. Теперь в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц, из них 94 включены в 2021 году.
Реакция новых «иноагентов» на действия власти
- «Они выдавливают из страны, они заставляют бежать, они заставляют прятаться от себя. Им это, может, и удастся, дело же не во мне в данном случае, а дело в том, что все это совершенно поганейшая симптоматика», — сказал Шендерович* в эфире «Эха Москвы».
- «Я не СМИ, я не журналист, нигде, кроме собственного блога, свое мнение не высказываю и даже не являюсь налоговым резидентом российским. <…> Видимо, это какой-то сигнал, что „зря ты возвращаешься, мы так рады были, что ты уехал“», — удивился Марат Гельман*.
- «Иноагент принимает поздравления», — написала в сторис на своей странице в Instagram Вероника Никульшина*.
- «Ну что, я был готов, даже почему-то чувствовал, что именно под елочку мне эту ***** (фигню) и принесут», — прокомментировал у себя в Facebook Иван Беляев*.
- Минюст назвал причину включения «Медиазоны»* в реестр «иноагентов». Министерство внесло издание в список из‑за дохода от Google‑рекламы и ссылок на «иностранных агентов», говорится в документах ведомства, которые получила редакция. Роскомнадзор нашел цитирование «иностранных агентов» в 9 публикациях — это новости и статьи, где приводятся материалы «Медузы»*, «Радио Свобода»*, «Крым.Реалии»*, «Идель.Реалии»*, «Кавказ.Реалии»*, «Север.Реалии»*, «Сибирь.Реалии»*, «Настоящее время»*, а также приводятся комментарии включенных в реестр «иностранных агентов» Льва Пономарева*, Людмилы Савицкой*, Сергея Маркелова*, Дениса Камалягина* и Дарьи Апахончич*. Иностранным финансированием Минюст счел доход от Google-рекламы — то есть от показа пользователям баннеров, размещенных на сайте издания. «По сведениям Росфинмониторинга, ООО "ЗП" получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 г. по июль 2021 г., получено более 700 тысяч рублей от ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5», — сказано в документах.
- Депутат Хинштейн предложил разрешить лишать полученного по праву рождения гражданства России. Так единорос отреагировал на инициативу Владимира Путина, который днем ранее внес в Госдуму законопроект о гражданстве. Документ расширяет список причин для прекращения гражданства, но его действие не распространяется на тех, кто получил гражданство по праву рождения. «Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — заявил депутат Госдумы.
- Юрию Хованскому продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля 2022 года. Блогеру запрещено: с 18:00 до 10:00 выходить из дома; посещать мероприятия; приближаться к «месту преступления»; общаться со СМИ и свидетелями; пользоваться Интернетом и телефоном. Однако ему можно звонить родителям и адвокатам, сообщив о звонках «контролирующим органам». Накануне суд в Санкт-Петербурге отпустил блогера из СИЗО до 8 января по ходатайству следствия. В ходе заседания судья Ирина Кирсанова интересовалась у следователя, не смущает ли его, что это выходной день, тот ответил, что не смущает, поэтому он и просит о таких сроках. Сегодня суд по новому ходатайству следствия продлил указанную меру пресечения.
- Странность со сроками в ходатайствах следствия попробовал объяснить член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи: «У следствия действительно есть такая практика — когда у тебя завершается определенный этап следствия и ты продлеваешь меру пресечения до определенного момента. В данном случае следователь рассчитал, что у него заканчивается мера, условно, 11 января, он поставил на 8 января. Теперь он выходит с представлением ещё на несколько суток. Если человек не нарушает меру пресечения, то только в редких случаях она ухудшается», — заявил он в комментарии NT.
- Евгений Пригожин потребовал возбудить против Виктора Шендеровича* уголовное дело о клевете. Бизнесмен подал заявление в московское управление МВД по району Сокольники. Речь идет о высказываниях публициста в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщает пресс-служба Евгения Пригожина. В программе «Особое мнение» от 18 марта 2021 года Шендерович назвал Пригожина убийцей и уголовником. «Все журналисты, позволяющие себе грубые, циничные и недостоверные высказывания» в отношении Пригожина, «будут привлекаться не только к финансовой, но и к уголовной ответственности», — заключили в пресс-службе предпринимателя.
Экономика
- ЦБ констатировал приближение экономики России к состоянию «перегрева». Причина заключается в возрастающем дефиците трудовых ресурсов, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. «Именно состояние рынка труда считается для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», — сказал он в интервью на YouTube-канале экономиста Евгения Когана Bitkogan. Чиновник уточнил, что дальнейшая перспектива роста экономики будет зависеть от роста ее производительности.
- Доллар и евро подорожали более чем на 1 рубль на последней в этом году торговой сессии Мосбиржи. Американская валюта преодолела отметку в 75 руб., европейская — 85 руб. Последняя не поднималась так высоко с 30 ноября. Аналитики связывают снижение курса рубля, помимо прочего, с предстоящим сегодня разговором президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
*Телеканал «Дождь», «Медиазона», «Медуза», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время», Лев Пономарев, Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, Денис Камалягин, Дарья Апахончич, Виктор Шендерович, Надежда Толоконникова, Вероника Никульшина, Марат Гельман, Таисия Бекбулатова, Елена Владыкина, Иван Беляев, Андрей Алексеев включены Минюстом России в реестр иностранных агентов