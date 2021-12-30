Юрию Хованскому продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля 2022 года

В ходе заседания судья Ирина Кирсанова интересовалась у следователя, не смущает ли его, что это выходной день, тот ответил, что не смущает, поэтому он и просит о таких сроках. Сегодня Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении Хованскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Блогеру запрещено:

с 18:00 до 10:00 выходить из дома;

посещать мероприятия;

приближаться к «месту преступления»;

общаться со СМИ и свидетелями;

пользоваться Интернетом и телефоном

Однако судья удовлетворила просьбу защиты разрешить ему звонить родителям, которые живут в Пензенской области, и связываться с адвокатами. Об этих звонках блогер должен сообщать «контролирующим органам».

Юрия Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге. Обвинение связано с его песней о теракте на Дубровке в 2002 году. Блогер частично признал вину и раскаялся. Однако он опровергает, что распространял запись песни в свободном доступе в интернете. Хованский утверждает, что исполнил ее один раз в стороннем стриме в 2012 году. Свидетели обвинения настаивают, что слышали ее в 2018-м. однако показания этих людей совпадают в целых абзацах, а сами они ранее имели отношение к правоохранительным органам.

В начале августа Хованский был внесён в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В открытом письме из СИЗО блогер заявил, что следствие использовало подставных свидетелей и что ему предлагали пойти на сделку, угрожая в случае отказа создать «проблемы» и ему, и его девушке. В конце декабря Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.

Фото: Давид Френкель / Медиазона*

*«Медиазона» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»



