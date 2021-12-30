ЦБ констатировал приближение экономики к состоянию «перегрева»

«Именно состояние рынка труда считается для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», — пояснил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на YouTube-канале экономиста Евгения Когана Bitkogan.

По мнению чиновника, «мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей». «Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — добавил Тремасов. Он уточнил, что дальнейшая перспектива роста экономики будет зависеть от роста ее производительности.

Ранее в материалах регулятора отмечалось, что дефицит кадров во многих отраслях может привести к возникновению инфляционной спирали «рост цен — рост зарплат — рост цен».