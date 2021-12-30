Минюст признал «иноагентами» Шендеровича, Гельмана и участниц Pussy Riot

В список Минюста включены:

Виктор Шендерович (писатель и публицист)

Надежда Толоконникова (Pussy Riot)

Вероника Никульшина (Pussy Riot)

Марат Гельман (галерист)

Таисия Бекбулатова (главный редактор журнала «Холод»)

Елена Владыкина (журналист признанного СМИ-иноагентом «Север.Реалии»)

Иван Беляев (редактор признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода»)

Андрей Алексеев (основатель ярославского киноклуба «Нефть»)

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц, из них 94 включены в 2021 году.

Иллюстрация: «Роскомсвобода»