Минюст признал «иноагентами» Шендеровича, Гельмана и участниц Pussy Riot

В список Минюста включены:
Виктор Шендерович (писатель и публицист)
Надежда Толоконникова (Pussy Riot)
Вероника Никульшина (Pussy Riot)
Марат Гельман (галерист)
Таисия Бекбулатова (главный редактор журнала «Холод»)
Елена Владыкина (журналист признанного СМИ-иноагентом «Север.Реалии»)
Иван Беляев (редактор признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода»)
Андрей Алексеев (основатель ярославского киноклуба «Нефть»)
Теперь в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц, из них 94 включены в 2021 году.
Иллюстрация: «Роскомсвобода»