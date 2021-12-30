Депутат Хинштейн предложил разрешить лишать полученного по праву рождения гражданства

Владимир Путин накануне внес в Госдуму законопроект, который упрощает порядок получения гражданства России и расширяет список причин для его прекращения. Александр Хинштейн назвал предложение президента «правильным и нужным».

«Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — заявил депутат Госдумы.

В законопроекте, внесенном президентом, предлагается ввести институт прекращения гражданства. Среди оснований — совершение преступления, подготовка к нему или покушение на преступление. При этом речь идет только о приобретенном российском гражданстве, а не полученном по праву рождения.

В перечень преступлений, из-за которых смогут лишать российского гражданства тех, кто его ранее получил, предлагается добавить тяжкие преступления против государства, в том числе организацию массовых беспорядков, госизмену и шпионаж.