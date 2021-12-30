Путин и Байден проведут сегодня переговоры

Телефонные консультации пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщил Белый дом. Ранее о позднем времени переговоров также сообщал Кремль.

«Президент проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ»,— говорится в графике господина Байдена, который распространил Белый дом (цитата по ТАСС).

Президент США намерен сказать Владимиру Путину, что есть дипломатический путь урегулирования напряженности вокруг Украины, сообщал ранее представитель администрации. Джо Байден также заявит о готовности отреагировать в случае вторжения России на Украину.

На начало января намечены переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по предложенным Москвой гарантиям безопасности. Они включают, среди прочего, требование о нерасширении НАТО на восток и отказе от военного сотрудничества с бывшими республиками СССР.