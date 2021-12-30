Пригожин потребовал возбудить против Шендеровича* уголовное дело о клевете

Речь идет о высказываниях публициста в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.

«Шендерович* в прямом эфире „Эха Москвы“ позволил себе несоответствующие действительности высказывания в отношении Евгения Викторовича, что подтвердил суд, признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их», — сказано в тексте.

Там приводится цитата из программы «Особое мнение» от 18 марта 2021 года, в которой Пригожин охарактеризован как «убийца» и «уголовник».

В заявлении отмечается, что 11 октября во время рассмотрения иска бизнесмена в Приморском районном суде Санкт-Петербурга Шендерович* «подтвердил свое заявление» о том, что Пригожин — «убийца и уголовник». «А говоря об убийстве, я имел в виду два эпизода: убийство журналистов в ЦАР и убийство человека с пытками и расчленением группой Вагнера, которая имеет прямое отношение к Пригожину», — приводятся в заявлении пресс-службы Пригожина слова Шендеровича* на заседании суда.

«Все журналисты, позволяющие себе грубые, циничные и недостоверные высказывания» в отношении Пригожина, «будут привлекаться не только к финансовой, но и к уголовной ответственности», — заключили в пресс-службе.

Ранее Евгений Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за высказывания Виктора Шендеровича*. 24 декабря Приморский районный суд Петербурга взыскал по этому иску миллион рублей с «Эха Москвы» и 100 тысяч рублей с Шендеровича*.

*Виктор Шендерович включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»