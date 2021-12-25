Суд взыскал 1 млн рублей с «Эха Москвы» по иску Евгения Пригожина

Инстанция взыскала с радиостанции 1 млн руб. при требованиях в 5 млн руб.

Как напоминает «Коммерсантъ», иск касался выступления Шендеровича в программе «Особое мнение», где тот назвал бизнесмена хозяином ЧВК Вагнера. С журналиста взыскали 100 тыс. руб., сообщает в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба группы «Конкорд».

Венедиктов заявил «Интерфаксу», что «Эхо Москвы» будет обжаловать решение суда и ходатайствовать о нарушениях со стороны судьи. «Первое, мы будем обжаловать само решение о штрафе. Во-вторых, мы будем писать в Высшую квалификационную комиссию судей жалобу о заведомо неправомерном решении суда с просьбой взять на контроль это решение в отношении судьи, которая, с нашей точки зрения, нарушила ст. 305 Уголовного кодекса РФ (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта)»,— сказал он.

Пригожин также требовал опровергнуть слова, что он «уголовник и убийца».

«Как их опровергнешь-то, Наталия Евгеньевна [судья], дорогая? Никто ж не поверит все равно. То есть, я-то со всей душой, но это мертвому припарки. Это ж репутация, я ж вам говорил! Это не лечится в суде. Все, кто знает о существовании Пригожина Е.В., почему-то пришли к выводу, что этот Пригожин — уголовник и убийца. Давным-давно, до меня задолго. Как и когда это случилось, понятия не имею, но к моменту моего эфира все было кончено: я просто озвучил эту уже давно существующую и совершенно окаменевшую репутацию», — отреагировал на решение суда Шендерович.