Минюст назвал причину включения «Медиазоны»* в реестр «иноагентов»

Ведомство объяснило, что включил «Медиазону»* в реестр «иностранных агентов» за цитирование других «иноагентов», а также за получение денег от Google-рекламы, говорится в документах министерства юстиции, которые получила редакция.

Роскомнадзор нашел цитирование «иностранных агентов» в 9 публикациях — это новости и статьи, где приводятся материалы «Медузы»*, «Радио Свобода»*, «Крым.Реалии»*, «Идель.Реалии»*, «Кавказ.Реалии»*, «Север.Реалии»*, «Сибирь.Реалии»*, «Настоящее время»*, а также приводятся комментарии включенных в реестр «иностранных агентов» Льва Пономарева*, Людмилы Савицкой*, Сергея Маркелова*, Дениса Камалягина* и Дарьи Апахончич*.

Иностранным финансированием Минюст счел доход от Google-рекламы — то есть от показа пользователям баннеров, размещенных на сайте издания.

«По сведениям Росфинмониторинга, ООО "ЗП" получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 г. по июль 2021 г., получено более 700 тысяч рублей от ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5», — сказано в документах.

«Медиазону»*, ее главного редактора Сергея Смирнова* и издателя Петра Верзилова* внесли в реестр «иностранных агентов» 29 сентября 2021 года.

*«Медиазона», «Медуза», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время», Сергей Смирнов, Петр Верзилов, Лев Пономарев, Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, Денис Камалягин, Дарья Апахончич включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона