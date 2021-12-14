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Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 14 декабря

14.12.2021

Верховный суд отложил на две недели прения по делу «Международного Мемориала», мужа Светланы Тихановской приговорили к 18 годам колонии усиленного режима, Госдума окончательно приняла закон о региональной публичной власти, Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции по климату и безопасности