Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 14 декабря

Главное
- Верховный суд объявил перерыв до 28 декабря в рассмотрении вопроса о ликвидации «Международного Мемориала»*. Сегодня были исследованы материалы дела (9 томов), исковое заявление генпрокурора Игоря Краснова и другие бумаги. Прения сторон пройдут через две недели.
- «Сегодня мы видели, как прокуратура принесла в суд свидетельство того, что якобы есть какие-то новые нарушения со стороны “Мемориала”* по поводу маркировки», — заявил в комментарии NT юрист Григорий Вайпан, представляющий организацию на этом процессе. Он подчеркнул, что прокуратуре нечем подкрепить обвинение: «Прокуратура сама создает нехватку доказательств, прокуратуре нечем подтверждать свой собственный иск, поэтому она начинает суетиться, начинает спешно наскребать в интернете какие-то доказательства о виновности “Мемориала”*, которые в любом случае не оправдывают ликвидацию этой организации». Отметим, что слушание состоялось в день смерти академика Андрея Сахарова, одного из основателей «Мемориала»*. О его главном завещании для страны и мира — в статье историка Александра Даниэля из архива The New Times.
- Мужа Светланы Тихановской приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. По версии следствия, блогер вместе с соратниками занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии, призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей, передает государственное агентство «БелТА». После ареста оппозиционера кандидатом в президенты стала его жена Светлана. Однако по окончании выборов она под давлением властей покинула Белоруссию.
- «Сейчас не та ситуация, чтобы были возможны какие-то массовые выступления против этого приговора в защиту Тихановского. Не потому, что люди стали безразличными, но все задушено. Асфальтовый каток репрессий проехался по всей стране после выборов: уничтожена оппозиция, уничтожены независимые СМИ, организации гражданского общества», — заявил белорусский политический аналитик Александр Класковский. В эфире «Эха Москвы» он назвал приговор оппозиционеру показательно суровым.
- Путин и Собянин высказались по поводу QR-кодов. «Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — заявил Владимир Путин на совещании с правительством, комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и главы Минтранса Виталия Савельева о решении отказаться от рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Ранее в России прошли многочисленные акции против QR-кодов, после чего Госдума отложила законопроект о введении такой меры на транспорте. Однако Турчак утверждает, что причиной стала неготовность документа. При этом второй законопроект — о QR-кодах в общественных местах — профильный комитет Госдумы рекомендовал к принятию.
- Сергей Собянин, в свою очередь, обновил указ о QR-кодах. С 20 декабря для переболевших COVID-19 срок действия такого сертификата продлят с шести до 12 месяцев. В Telegram тем временем обсуждают, что «люди с импортными вакцинами уже придумали сказываться бессимптомно переболевшими, чтобы удлинить срок действия сертификата вдвое».
Внутренняя политика
- Госдума окончательно приняла закон о региональной публичной власти. Он позволяет главам субъектов федерации избираться более двух сроков подряд. Также закон запрещает руководителям регионов именоваться президентами. Против этой части активно возражал Татарстан, на сегодня — последний субъект, должность руководителя которого официально называется «президент».
- Продолжается конфликт руководства Чечни с Александром Сокуровым. Сегодня в Instagram парламента республики появилось сообщение, что законодательный орган региона просит Игоря Краснова проверить предложение режиссера «отпустить» из России регионы Северного Кавказа. Обращение подписал спикер парламента Магомед Даудов. Он просит проверить, подпадают ли слова Сокурова под административные статьи о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства, а также о публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова базарной теткой и продажной мордой, а парламент республики пожаловался главе СКР.
Россия и мир
- Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции по климату и безопасности. Документ, подготовленный Ирландией и Нигером, поддержали 113 стран, Китай воздержался, Индия проголосовала против, РФ воспользовалась правом вето. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал текст резолюции попыткой навязать «позицию климатических активистов», не сказав ничего конкретного.
- Действия Москвы можно объяснить политикой Дели, заявил NT вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его мнению, Индия договорилась с Россией, потому что с Китаем ей было крайне трудно прийти к компромиссу из-за сложных отношений. «Индия не имеет права вето, соответственно, для того чтобы Индии это заблокировать, нужно было с кем-нибудь договориться из пяти постоянных членов [Совбеза ООН]. <…> По климату у Америки с Индией достаточно серьезные разногласия. Соответственно, здесь Индия договаривается с Россией, потому что с Китаем договариваться довольно проблематично с учетом очень сложных отношений Китая и Индии». Недавно Владимир Путин посетил Индию с однодневным визитом, чтобы провести переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
- ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 1 млн евро жертвам пыток и домашнего насилия. Общая сумма составила 992 тыс. евро, больше всех должна получить от Российской Федерации Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук. Еще двум пострадавшим от домашнего насилия Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 20 тыс. евро компенсации морального вреда и по 5 тыс. евро за судебные издержки. Также ЕСПЧ обязал Россию выплатить 11 гражданам, которых пытали силовики на Северном Кавказе и в Москве, по €52 тыс. Правительство должно перевести им деньги в течение трех месяцев, взяв на себя расходы по уплате налогов. В случае нарушения сроков к сумме добавится пеня.
*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр иностранных агентов