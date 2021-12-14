Парламент Чечни обратился к генпрокурору РФ из-за слов Сокурова на встрече Путина с СПЧ

Скан документа опубликован в Instagram чеченского парламента.

Обращение подписал спикер парламента Магомед Даудов. Он просит проверить, подпадают ли слова Александра Сокурова под административные статьи о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства, а также о публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В документе говорится, что «подобные публичные высказывания, в частности, звучащие из уст уважаемых и общеизвестных лиц, могут привести к более тяжким последствиям, порождению напряженности в обществе, нетерпимости к сосуществованию людей разных национальностей, при этом создавая благоприятную почву для развития межнационального конфликта».

С аналогичной просьбой республиканский парламент обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Во время встречи с СПЧ, которая состоялась 9 декабря и продлилась пять часов, Владимир Путин жестко отреагировал на слова Александра Сокурова, назвав их манифестом, состоящим из страхов. Позднее спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил поведение главы государства тем, что «режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». «Это то, чего не терпит президент», — добавил пресс-секретарь Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова базарной теткой и продажной мордой и призвал проверить его слова на экстремизм.