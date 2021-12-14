ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 1 млн евро жертвам пыток и домашнего насилия

Больше всех должна получить от Российской Федерации Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук. Еще двум пострадавшим от домашнего насилия Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 20 тыс. евро компенсации морального вреда и по 5 тыс. евро за судебные издержки.

Также ЕСПЧ обязал Россию выплатить 11 гражданам, которых пытали силовики на Северном Кавказе и в Москве, по €52 тыс. Правительство должно перевести им деньги в течение трех месяцев, взяв на себя расходы по уплате налогов. В случае нарушения сроков к сумме добавится пеня, отмечает проект «Вот Так».