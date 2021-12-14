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Путин выступил против ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год

14.12.2021

Введение дополнительных ограничений создаст много проблем гражданам, заявил президент РФ на совещании с правительством

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — сказал Владимир Путин, комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева о решении отказаться от рассмотрения законопроекта.

В России прошли многочисленные акции против QR-кодов, после чего Госдума отложила законопроект о введении такой меры на транспорте. Однако Турчак утверждает, что причиной стала неготовность документа даже к первому чтению.

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