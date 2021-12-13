Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

«Сегодня комитет по транспорту предложил снять с рассмотрения законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — написал он у себя в Telegram-канале.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса — в общественных местах и на транспорте. Оба проекта были направлены на рассмотрение в регионы, Общественную и Счётную палаты, а также в Совет Федерации.

Первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов в комментарии журналу The New Times пояснил, что второй «транспортный» законопроект могут вообще не принимать, так как будет достаточно первого — пассажирские перевозки подведут под него несложными изменениями.

«Уставы о воздушном и железнодорожном транспорте могут быть так сформулированы, что они [положения первого законопроекта — прим NT] без изменений могут быть применены».